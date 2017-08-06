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Кениец Кируи выиграл марафон на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В марафонском беге у мужчин победителем стал Джеффри Кипкорир Кируи из Кении.

Результат победителя – два часа, восемь минут, 27 секунд. Вторым стал  эфиоп Тамират Тола (2.09.49). На третьем месте  Альфонс Феликс Симбу из Танзании (2.09.51). 

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Марафон. Мужчины

1. Джеффри Кипкорир Кируи (Кения) – 2.08.27

2. Тамират Тола (Эфиопия) – 2.09.49

3. Альфонс Феликс Симбу (Танзания) – 2.09.51

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