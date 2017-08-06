Сергей Базаревич: Мне хотелось, чтобы сборная России проиграла при мне не в официальном матче

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился мнением об игре команды против сборной Израиля (71:79).

- Мы не так долго готовимся и достаточно рано начали проводить игры, чем, наверное, надо было. Конечно, не хотелось проигрывать. Поблагодарю болельщиков, которые пришли и нас поддерживали. Мы это ценим.

Израильтяне больше понимали, чего хотят. Мы выясняем, чего хотим, по ходу этих игр. Получили пищу для размышлений. Под моим руководством команда еще не проигрывала, и в прошлом году я на это сетовал. Мне хотелось, чтобы мы проиграли, тогда я мог бы посмотреть, как бы это выглядело перед официальным турнирами. Вот мы получили эту возможность (улыбается), - передает слова Базаревича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в матче Кубка Кондрашина и Белова проиграла Израилю со счетом 71:79 (17:15, 12:24, 17:19, 25:21).

Самыми результативным игроком встречи с 20 очками стал форвард сборной России Алексей Швед. Нападающий израильтян Шон Доусон набрал 18 очков.

4 августа россияне обыграли сборную Финляндии со счетом 91:75 (21:25, 21:25, 22:17, 27:18).

Сборная Израиля стала победителем турнира, обыграв команды России и Финляндии.