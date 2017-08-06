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Алексей Швед: Не понравилась наша игра против Израиля. Мы должны играть не в такой баскетбол

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий сборной России по баскетболу Алексей Швед поделился мнением об игре команды против сборной Израиля (71:79).

- Что случилось с командой после первой четверти? Вели с большой разницей, но дали сравнять и в итог проиграли.
- Мы начали хорошо, быстро оторвались. Потом расслабились и просто плохо играли. Лично мне не понравилась наша игра. И я сам очень плохо начал. Ребята под нагрузкой, они уставшие. Все-таки мы должны играть не в тот баскетбол, который был сегодня.

- Нагрузки еще чувствуются?
- Конечно, у нас не так много отдыха, нам тяжело, но это не оправдание. И под такими нагрузками мы должны играть в хороший баскетбол на протяжении всего матча.

- Над чем стоит поработать перед турниром в Казани?
- Не думаю, что мы будем к нему конкретно готовиться. Наша цель – подготовка к Евробаскету. Нам надо будет хорошо себя чувствовать там. Все тренировочные турниры хочется выигрывать, и в Петербурге хотелось победить. Но основная цель – чтобы через месяц мы были готовы на все 100, - передает слова Шведа корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в матче Кубка Кондрашина и Белова проиграла Израилю со счетом 71:79 (17:15, 12:24, 17:19, 25:21).

Самыми результативным игроком встречи с 20 очками стал форвард сборной России Алексей Швед. Нападающий израильтян Шон Доусон набрал 18 очков.

4 августа россияне обыграли сборную Финляндии со счетом 91:75 (21:25, 21:25, 22:17, 27:18).

Сборная Израиля стала победителем турнира, обыграв команды России и Финляндии.

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