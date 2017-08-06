Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал Тула1 : 1Тосно
Футбол  ЦСКА- : -Рубин
Футбол  Зенит- : -Спартак
Футбол  Арсенал0 : 0Челси
Футбол  Болтон- : -Лидс Юнайтед
Футбол  Краснодар- : -Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ари: Если все пройдет хорошо, в октябре приступлю к индивидуальным тренировкам

Источник:  ТАССКомментарии

Бразильский нападающий московского «Локомотива» Ари рассказал о том, как проходит восстановление после травмы.

- С каждым днем все больше и больше хочу вернуться на поле. Я усердно работаю над восстановлением, и если все пройдет хорошо, то в октябре приступлю к индивидуальным тренировкам, - рассказал Ари ТАСС

Напомним, что 31-летнему бразильцу была произведена пластика передней крестообразной связки.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анатолий Бышовец: «Зенит» и «Спартак» сыграют вничьюАнатолий Бышовец: «Зенит» и «Спартак» сыграют вничьюБывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от главной игры этого тура.РФПЛ. 4-й тур. ЦСКА - «Рубин», «Зенит» - «Спартак» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей четвертого тура чемпионата России по футболу.«Арсенал» - Тосно». Онлайн«Арсенал» примет сегодня «Тосно» в четвертом туре чемпионата России.«Спартак» попросил болельщиков не использовать пиротехникуРуководство «Спартак» попросило своих болельщиков отказаться от использования пиротехники во время выездного матча чемпионата России с «Зенитом».Александр Бубнов: Я не готов поставить на «Рубин» в матче с ЦСКАФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура чемпионата России между ЦСКА и «Рубином».
Главные новости
Футбол
«Арсенал» - «Челси». Онлайн
Футбол
«Арсенал» - Тосно». Онлайн
Легкая атлетика
Кениец Кируи выиграл марафон на чемпионате мира
Футбол
«Арсенал» - «Челси». Стартовые составы
Футбол
Александр Бубнов: Я не готов поставить на «Рубин» в матче с ЦСКА
Футбол
Пьер-Эмерик Обамеянг: Я останусь здесь, в «Боруссии»
Футбол
«Арсенал» - «Тосно». Стартовые составы
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Матч посетит около 60 тысяч человек
Футбол
Луиш Нету: Если «Зенит» станет чемпионом, пусть Адриано и Промес забивают хоть 40 мячей
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Перед финалом в беге на 100 метров с участием Болта по стадиону пробежался голый мужчина
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Ари
Аривсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости