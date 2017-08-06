Ари: Если все пройдет хорошо, в октябре приступлю к индивидуальным тренировкам

Бразильский нападающий московского «Локомотива» Ари рассказал о том, как проходит восстановление после травмы.

- С каждым днем все больше и больше хочу вернуться на поле. Я усердно работаю над восстановлением, и если все пройдет хорошо, то в октябре приступлю к индивидуальным тренировкам, - рассказал Ари ТАСС

Напомним, что 31-летнему бразильцу была произведена пластика передней крестообразной связки.