Сергей Карасев: Будет неправильно, если приеду в сборную за два дня до Евробаскета

Нападающий сборной России по баскетболу Сергей Карасев рассказал о сроках своего восстановления.

- Операция прошла хорошо, самочувствие улучшается. Очень расстроился, что так получилось в межсезонье, и я не смогу помочь сборной. Надеюсь, что через месяц буду готов. Если не к началу сбора «Зенита», то в течение августа постараюсь присоединиться к команде.

На Евробаскет у меня все равно не получается поехать. Даже если успею восстановиться - не хватит времени, чтобы обжиться в сборной. Есть ребята, которые сейчас на сборах доказывают, тратят свое время и здоровье, и они тоже хотят играть в сборной. Поэтому будет неправильно и некрасиво, если я приеду в команду за два дня до чемпионата Европы, - передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в матче Кубка Кондрашина и Белова проиграла Израилю со счетом 71:79 (17:15, 12:24, 17:19, 25:21).

Самыми результативным игроком встречи с 20 очками стал форвард сборной России Алексей Швед. Нападающий израильтян Шон Доусон набрал 18 очков.

4 августа россияне обыграли сборную Финляндии со счетом 91:75 (21:25, 21:25, 22:17, 27:18).

Сборная Израиля стала победителем турнира, обыграв команды России и Финляндии.