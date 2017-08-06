Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал Тула1 : 1Тосно
Футбол  ЦСКА- : -Рубин
Футбол  Зенит- : -Спартак
Футбол  Арсенал0 : 0Челси
Футбол  Болтон- : -Лидс Юнайтед
Футбол  Краснодар- : -Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Карасев: Будет неправильно, если приеду в сборную за два дня до Евробаскета

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий сборной России по баскетболу Сергей Карасев рассказал о сроках своего восстановления.

- Операция прошла хорошо, самочувствие улучшается. Очень расстроился, что так получилось в межсезонье, и я не смогу помочь сборной. Надеюсь, что через месяц буду готов. Если не к началу сбора «Зенита», то в течение августа постараюсь присоединиться к команде.

На Евробаскет у меня все равно не получается поехать. Даже если успею восстановиться - не хватит времени, чтобы обжиться в сборной. Есть ребята, которые сейчас на сборах доказывают, тратят свое время и здоровье, и они тоже хотят играть в сборной. Поэтому будет неправильно и некрасиво, если я приеду в команду за два дня до чемпионата Европы, - передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в матче Кубка Кондрашина и Белова проиграла Израилю со счетом 71:79 (17:15, 12:24, 17:19, 25:21).

Самыми результативным игроком встречи с 20 очками стал форвард сборной России Алексей Швед. Нападающий израильтян Шон Доусон набрал 18 очков.

4 августа россияне обыграли сборную Финляндии со счетом 91:75 (21:25, 21:25, 22:17, 27:18).

Сборная Израиля стала победителем турнира, обыграв команды России и Финляндии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Базаревич: Мне нравится, что мы в команде разговариваем на родном языкеГлавный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился мнением о натурализации игроков в сборных.Сергей Базаревич: Мне хотелось, чтобы сборная России проиграла при мне не в официальном матчеГлавный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился мнением об игре команды против сборной Израиля (71:79).Алексей Швед: Не понравилась наша игра против Израиля. Мы должны играть не в такой баскетболНападающий сборной России по баскетболу Алексей Швед поделился мнением об игре команды против сборной Израиля (71:79).Швед признан лучшим игроком Кубка Кондрашина и БеловаНападающий сборной России Алексей Швед признан лучшим игроком Кубка Кондрашина и Белова.Серия Базаревича прервалась: Россия отдала Кубок Кондрашина и Белова ИзраилюСерия Базаревича прервалась: Россия отдала Кубок Кондрашина и Белова ИзраилюСборная России в решающем матче много фолила, нервничала и не могла попасть из-за дуги.
Главные новости
Футбол
«Арсенал» - «Челси». Онлайн
Футбол
«Арсенал» - Тосно». Онлайн
Легкая атлетика
Кениец Кируи выиграл марафон на чемпионате мира
Футбол
«Арсенал» - «Челси». Стартовые составы
Футбол
Александр Бубнов: Я не готов поставить на «Рубин» в матче с ЦСКА
Футбол
Пьер-Эмерик Обамеянг: Я останусь здесь, в «Боруссии»
Футбол
«Арсенал» - «Тосно». Стартовые составы
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Матч посетит около 60 тысяч человек
Футбол
Луиш Нету: Если «Зенит» станет чемпионом, пусть Адриано и Промес забивают хоть 40 мячей
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Перед финалом в беге на 100 метров с участием Болта по стадиону пробежался голый мужчина
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика