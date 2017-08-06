Россиянин Мудров не пробился в финал в прыжках с шестом на чемпионате мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне
(Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. Российский
прыгун с шестом Илья Мудров не сумел пройти квалификацию.
Россиянин показал
результат 5 метров 45 сантиметров. Три попытки взять высоту 5 метров 60 сантиметров закончились для него неудачей.
Напомним, что Мудров,
как и остальные россияне на нынешнем чемпионате мира, выступал в статусе
нейтрального атлета.
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