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Сергей Карасев: В матче «Зенит» - «Спартак» поставлю на победу сине-бело-голубых

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий сборной России по баскетболу Сергей Карасев поделился мнением о предстоящей игре 4-го тура РФПЛ «Зенит» - «Спартак».

- В Петербурге большой спортивный день. На футбол собираетесь?
- Конечно, как же без этого. Обязательно пойду. Такое нельзя пропускать. Пойдем болеть за «Зенит».

- «Зенит» выиграет у «Спартака»?
- Очень на это надеюсь. Поставлю на победу «Зенита» со счетом 2:1, - передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 6 августа в 20:00 на стадионе «Санкт-Петербург» в рамках 4-го тура РФПЛ пройдет матч основных команд «Зенита» и «Спартака».

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