Илья Мудров: Прыгал неплохо, но подвели технические ошибки

Российский прыгун с шестом Илья Мудров поделился впечатлениями после выступления на чемпионате мира по легкой атлетике. Напомним, что он показал результат 5 метров 45 сантиметров и не прошел квалификацию.

«Нужно было прыгать в район 5,70, чтобы пройти квалификацию. Но не получилось. Наверное, не совсем готов был к финалу чемпионата мира. Не могу сказать, что что-то в условиях помешало.

Замечательный сектор, хорошая поддержка. Прыгал-то неплохо, но где-то, может быть, не повезло. На 5,60 три хорошие были попытки, но технические моменты в самих прыжках подвели», - цитирует Мудрова «Р-Спорт».