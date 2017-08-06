Илья Мудров: Прыгал неплохо, но подвели технические ошибки
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Российский прыгун с
шестом Илья Мудров поделился впечатлениями после выступления на чемпионате мира
по легкой атлетике. Напомним, что он показал результат 5 метров 45 сантиметров
и не прошел квалификацию.
«Нужно было прыгать в район 5,70, чтобы пройти квалификацию. Но не получилось. Наверное, не совсем готов был к финалу чемпионата мира. Не могу сказать, что что-то в условиях помешало.
Замечательный сектор, хорошая поддержка. Прыгал-то неплохо, но
где-то, может быть, не повезло. На 5,60 три хорошие были попытки, но
технические моменты в самих прыжках подвели», - цитирует Мудрова «Р-Спорт».
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