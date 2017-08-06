Сергей Базаревич: Мне нравится, что мы в команде разговариваем на родном языке

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился мнением о натурализации игроков в сборных.

- У сборной Израиля полезно играли американцы. Есть возможность повторить в сборной России опыт Джона Роберта Холдена?

- Я смотрел нашу игру с финнами в записи, и мне понравилось, что мы разговариваем на одном языке, а соперники – нет. По-моему так больше никто не делает. Уже настолько все говорят по-английски, что даже мне после сезона было тяжело написать на доске что-то по-русски. Мне нравится, что мы говорим на родном языке, - передает слова Базаревича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в матче Кубка Кондрашина и Белова проиграла Израилю со счетом 71:79 (17:15, 12:24, 17:19, 25:21).

Самыми результативным игроком встречи с 20 очками стал форвард сборной России Алексей Швед. Нападающий израильтян Шон Доусон набрал 18 очков.

4 августа россияне обыграли сборную Финляндии со счетом 91:75 (21:25, 21:25, 22:17, 27:18).

Сборная Израиля стала победителем турнира, обыграв команды России и Финляндии.