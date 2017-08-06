Шубенков вышел в полуфинал ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

На проходящем в эти дни в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике действующий чемпион мира Сергей Шубенков вышел в полуфинал в барьерном беге на 110 метров.

Российский спортсмен показал общее 15-е время (13,47 секунды). Выиграл квалификацию американец Арис Мерритт (13,16). Вторым стал олимпийский чемпион 2016 года Омар Маклеод из Ямайки (13,23), третьим - легкоатлет из США Девон Аллен (13,26).

Полуфинал соревнований пройдет позднее в воскресенье, финал состоится в понедельник.