Помазун займет место в воротах ЦСКА в матче с «Рубином»

Александр Панов: «Зенит» не был тем клубом, который я должен любить до гроба (фото)

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, приехавший в Петербург поддержать «Спартак» в матче четвертого тура РФПЛ, сообщил, что спокойно гуляет по городу на Неве в красно-белых цветах.