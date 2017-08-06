Помазун займет место в воротах ЦСКА в матче с «Рубином»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Рубина», которые сегодня сыграют в четвертом туре чемпионата России.
ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.
«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Азмун, Жонатас.
Игра в Москве начнется в 17:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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