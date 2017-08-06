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Сергей Шубенков: Пробежался немножко тяжеловато, но пока еще не время

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал выход в полуфинал соревнований на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в эти дни в Лондоне.

- Судьи отличные. Пробежался немножко тяжеловато, но пока еще не время. По забегу прошел в полуфинал, дальше будет самое интересное, - приводит слова Шубенкова «Р-Спорт».

Напомним, что действующий чемпион мира Сергей Шубенков вышел в полуфинал в барьерном беге на 110 метров, показав общее 15-е время (13,47 секунды).

Полуфинал соревнований пройдет позднее в воскресенье, финал состоится в понедельник.

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