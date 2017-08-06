Антон Швец: В матче с «Уфой» потеряли концентрацию на несколько минут и нам забили голы

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал гостевое поражение от «Уфы» (2:3) в четвертом туре РФПЛ.

- Очень расстроен результатом. Весь матч контролировали ход игры, играли хорошо, лучше чем соперники. Но в последние 10 минут расслабились, и получили три гола.

- Что произошло в последние 10 минут? Сказались жара и вынужденные замены?

- Думаю, потеряли концентрацию на несколько минут и нам забили голы, по сути, не создав ничего опасного.

- Вы пропустили определенный период из-за травмы, как оцените свое самочувствие?

- Чувствую себя нормально, думаю с каждой игрой буду прибавлять. Рад дебюту, но обидно что проиграли. Надо разобрать игру, поговорить, и не повторять допущенные ошибки вновь. Нужно доигрывать все 90 минут матча со стопроцентной концентрацией.