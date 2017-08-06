Антон Швец: В матче с «Уфой» потеряли концентрацию на несколько минут и нам забили голы
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал гостевое поражение от «Уфы» (2:3) в четвертом туре РФПЛ.
- Очень расстроен результатом. Весь матч контролировали ход игры, играли хорошо, лучше чем соперники. Но в последние 10 минут расслабились, и получили три гола.
- Что произошло в последние 10 минут? Сказались жара и вынужденные
замены?
- Думаю, потеряли концентрацию на несколько минут и нам забили голы, по сути, не создав ничего опасного.
- Вы пропустили определенный период из-за травмы, как оцените свое
самочувствие?
- Чувствую себя нормально, думаю с каждой игрой буду прибавлять. Рад дебюту, но обидно что проиграли. Надо разобрать игру, поговорить, и не повторять допущенные ошибки вновь. Нужно доигрывать все 90 минут матча со стопроцентной концентрацией.
Матч
Голы
Лео 48 (0:1). Йокич 80 (1:1). Аликин 84 (2:1). Сысуев 86 (3:1). Анхель 90 (3:2).
Состав
Уфа: Беленов, Йокич, Сухов (Сысуев, 68), Табидзе, Живоглядов, Аликин, Стоцкий (Никитин, 90), Пауревич, Игбун, Засеев, Фатай (Абдулавов, 63)
Ахмат: Городов, Уциев, Семёнов (Плиев, 79), Сампайо, Анхель, Иванов, Швец, Мохаммади, Лео, Бериша (Раванелли, 76), Митришев (Садаев, 66)
Предупреждения:
Игбун, 54; Стоцкий, 77 - Анхель, 54; Плиев, 82
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
05 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция