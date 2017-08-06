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Антон Швец: В матче с «Уфой» потеряли концентрацию на несколько минут и нам забили голы

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал гостевое поражение от «Уфы» (2:3) в четвертом туре РФПЛ.

- Очень расстроен результатом. Весь матч контролировали ход игры, играли хорошо, лучше чем соперники. Но в последние 10 минут расслабились, и получили три гола.

- Что произошло в последние 10 минут? Сказались жара и вынужденные замены?
- Думаю, потеряли концентрацию на несколько минут и нам забили голы, по сути, не создав ничего опасного.

- Вы пропустили определенный период из-за травмы, как оцените свое самочувствие?
- Чувствую себя нормально, думаю с каждой игрой буду прибавлять. Рад дебюту, но обидно что проиграли. Надо разобрать игру, поговорить, и не повторять допущенные ошибки вновь. Нужно доигрывать все 90 минут матча со стопроцентной концентрацией.

Матч

Уфа - Ахмат - 3:2 (0:0)

Голы

Лео 48 (0:1). Йокич 80 (1:1). Аликин 84 (2:1). Сысуев 86 (3:1). Анхель 90 (3:2).

Состав

Уфа: Беленов, Йокич, Сухов (Сысуев, 68), Табидзе, Живоглядов, Аликин, Стоцкий (Никитин, 90), Пауревич, Игбун, Засеев, Фатай (Абдулавов, 63)

Ахмат: Городов, Уциев, Семёнов (Плиев, 79), Сампайо, Анхель, Иванов, Швец, Мохаммади, Лео, Бериша (Раванелли, 76), Митришев (Садаев, 66)

Предупреждения:

Игбун, 54; Стоцкий, 77 - Анхель, 54; Плиев, 82

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

05 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

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