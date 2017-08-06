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Уилли Дежарден: Сборной Канады повезло в игре против «Сочи»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден прокомментировал победу в матче с «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open (1:0 ОТ).

- Сказал бы, что нам повезло в игре против «Сочи», потому что соперник был лучше в третьем периоде. Конечно, при подготовке к этой игре мы использовали определенные моменты, которые увидели во вчерашней игре «Сочи» против олимпийской сборной России. В целом мы довольны тем, как провели первый матч на турнире в Сочи. Что касается следующего предсезонного турнира в Санкт-Петербурге, то из состава этой команды туда отправится только вратарь Кевин Пулен, - передает слова Дежардена «Р-Спорт».

В следующем матче 7 августа команда Канады встретится с олимпийской сборной России.

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