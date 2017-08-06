Сергей Зубов: Игры против сборных России и Канады получились для нас одинаково тяжелыми

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение в матче против сборной Канады на турнире Sochi Hockey Open (0:1 ОТ).

- Нам не хватило времени для восстановления после первой игры. Да, не забили сегодня, и у нас одна шайба в двух матчах, но с таким настроем голы придут. Просто бывают такие игры, когда команды играют на результат, когда вратари хорошо делают свою работу. Сказал бы, что игры против сборной России и Канады получились для нас одинаково тяжелыми, - передает слова Зуббова «Р-Спорт».