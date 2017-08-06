СКА – «Металлург» Мг. Комаров и Ковальчук выйдут в первом звене
Источник: ХК СКАКомментарии
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на второй матч Sochi Hockey Open против магнитогорского «Металурга».
Ворота будет защищать Микко Коскинен, запасным голкипером заявлен Алексей Мельничук.
Первое звено: Белов – Рундблад, Ковальчук – Комаров – Хохлачев;
Второе звено: Яковлев – Зуб, Широков – Коскиранта – Барабанов;
Третье звено: Гавриков – Херсли, Гусев – Тихонов – Карпов;
Четвертое звено: Рукавишников – Рыков, Мальцев – Квартальнов – Дергачев.
Напомним, матч между СКА и «Металлургом» начнется в 17:30.
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