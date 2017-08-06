Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал Тула1 : 2Тосно
Футбол  ЦСКА0 : 2Рубин
Футбол  Зенит- : -Спартак
Футбол  Арсенал0 : 1Челси
Футбол  Болтон- : -Лидс Юнайтед
Футбол  Краснодар- : -Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

СКА – «Металлург» Мг. Комаров и Ковальчук выйдут в первом звене

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на второй матч Sochi Hockey Open против магнитогорского «Металурга».

Ворота будет защищать Микко Коскинен, запасным голкипером заявлен Алексей Мельничук. 

Первое звено: Белов – Рундблад, Ковальчук – Комаров – Хохлачев;

Второе звено: Яковлев – Зуб, Широков – Коскиранта – Барабанов;

Третье звено: Гавриков – Херсли, Гусев – Тихонов – Карпов;

Четвертое звено: Рукавишников – Рыков, Мальцев – Квартальнов – Дергачев.

Напомним, матч между СКА и «Металлургом» начнется в 17:30.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Вы не халтурили на сборах?! Как забили покер?» Острый вопрос игроку СКА (видео)«Вы не халтурили на сборах?! Как забили покер?» Острый вопрос игроку СКА (видео)Александр Барабанов забросил четыре шайбы в ворота «Куньлуня». Как не поговорить с таким форвардом?«Я вот в юности не носил костюмы!» Первое интервью Знарка в новом сезоне (видео)«Я вот в юности не носил костюмы!» Первое интервью Знарка в новом сезоне (видео)Главный тренер СКА дал первое интервью в новом сезоне после победы СКА над «Куньлунем» (4:2) на турнире в Сочи.Майк Кинэн: СКА в этом матче показал нашим хоккеистам, как нужно игратьГлавный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн прокомментировал поражение команды в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open против СКА (2:4).Олег Знарок: Войнова и Зубарева ждем к концу сентября, Дацюк сыграет на турнире ПучковаГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Куньлунем» и рассказал о сроках восстановления хоккеистов армейского клуба.СКА на турнире в Сочи обыграл «Куньлунь», Барабанов оформил покерВ первом матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open СКА победил «Куньлунь» со счетом 4:2.
Главные новости
Футбол
ЦСКА – «Рубин». Онлайн
Футбол
«Арсенал» – «Челси». Онлайн
Александр Панов: «Зенит» не был тем клубом, который я должен любить до гроба (фото)
Футбол
«Тосно» одержал волевую победу над «Арсеналом»
Футбол
«Амкар»: На Неймара нам бы пришлось копить 18 лет
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Матч пройдет при открытой крыше (фото)
Футбол
Антон Швец: В матче с «Уфой» потеряли концентрацию на несколько минут и нам забили голы
Футбол
Помазун займет место в воротах ЦСКА в матче с «Рубином»
Легкая атлетика
Кениец Кируи выиграл марафон на чемпионате мира
Футбол
Александр Бубнов: Я не готов поставить на «Рубин» в матче с ЦСКА
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика