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Исполнительный директор «Амкара»: На трансферную кампанию у нас ноль рублей и ноль копеек

Источник:  ТАССКомментарии

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал, почему команда так неудачно начала сезон.

Напомним, пермяки проиграли все четыре стартовых матча, не забив ни одного мяча. Это худший старт клуба в чемпионате России за всю историю.

«Команда сейчас полностью перестраивается, - сказал Маслов. - К сожалению, не смогли укрепиться игроками за счет денежных средств, потому что на трансферную кампанию у нас, как и в предыдущие годы, ноль рублей и ноль копеек, соответственно, стараемся укреплять команду игроками, не имеющими трансферной стоимости; если речь идет о россиянах, то это игроки первой и второй лиг. Нам удавалось это в предыдущие годы - те же Георгий Джикия, Александр Селихов, сейчас же пришли игроки, которых еще нужно подготовить, сразу бросать их в бой не имеет смысла. В предыдущие годы у нас был костяк, и такими игроками мы наращивали мышцы, но сейчас такого хребта нет, соответственно, пытаемся играть теми футболистами, которые есть».

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