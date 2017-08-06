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«Амкар»: На Неймара нам бы пришлось копить 18 лет

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

«Амкар» на своей странице в instagram рассказал о том, что рассматривал возможность трансфера в пермский клуб бразильского нападающего Неймара, который в итоге перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Мало, кто знает, но мы тоже рассматривали возможность усиления атакующей линии за счет Неймара. Однако, сопоставив наш годовой бюджет и трансферную стоимость бразильца, мы поняли: нам бы пришлось копить на него 18 лет. Трансфер сорвался», - написано на официальной странице клуба в instagram.

Ранее Неймар официально стал игроком «ПСЖ», подписав контракт на пять лет. Представители бразильца заплатили «Барселоне» сумму отступных в размере 222 миллионов евро.

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