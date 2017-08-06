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«Тосно» одержал волевую победу над «Арсеналом»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Тосно» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Арсенал» со счетом 2:1.

Первыми счет на 40-й минуте открыли хозяева точным ударом Кантемира Берхамова. На 48-й минуте Вагиз Галиулин сравнял счет, а через семь минут Евгений Марков забил победный мяч.

Отметим, на 68-й минуте Лука Джорджевич не забил пенальти Давиду Юрченко.

После этого матча тосненцы и туляки с тремя очками делят 13-е место с «Анжи» в турнирной таблице.

Следующий матч «Тосно» проведет 9 августа дома против ЦСКА. «Арсенал» в этот же день в Москве встретится со «Спартаком».

Матч

Арсенал - Тосно - 1:2 (1:0)

Голы

Берхамов 40 (1:0). Галиулин 48 (1:1). Марков 55 (1:2).

Состав

Арсенал: Габулов, Сунзу, Беляев, Хагуш, Ткачёв, Александров, Чаушич (Максимов, 67), Берхамов, Боурчану, Джорджевич (Сикоев, 72), Шевченко

Тосно: Юрченко, Чернов, Буйволов, Дугалич, Дудиев (Шахов, 87), Галиулин, Казаев (Мухаметшин, 80), Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе (Марков, 46)

Незабитые пенальти

Джорджевич (Арсенал), 68

Место и дата

06 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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