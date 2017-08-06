«Тосно» одержал волевую победу над «Арсеналом»

«Тосно» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Арсенал» со счетом 2:1.

Первыми счет на 40-й минуте открыли хозяева точным ударом Кантемира Берхамова. На 48-й минуте Вагиз Галиулин сравнял счет, а через семь минут Евгений Марков забил победный мяч.

Отметим, на 68-й минуте Лука Джорджевич не забил пенальти Давиду Юрченко.

После этого матча тосненцы и туляки с тремя очками делят 13-е место с «Анжи» в турнирной таблице.

Следующий матч «Тосно» проведет 9 августа дома против ЦСКА. «Арсенал» в этот же день в Москве встретится со «Спартаком».