«Тосно» одержал волевую победу над «Арсеналом»
«Тосно» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Арсенал» со счетом 2:1.
Первыми счет на 40-й минуте открыли хозяева точным ударом Кантемира Берхамова. На 48-й минуте Вагиз Галиулин сравнял счет, а через семь минут Евгений Марков забил победный мяч.
Отметим, на 68-й минуте Лука Джорджевич не забил пенальти Давиду Юрченко.
После этого матча тосненцы и туляки с тремя очками делят 13-е место с «Анжи» в турнирной таблице.
Следующий матч «Тосно» проведет 9 августа дома против ЦСКА. «Арсенал» в этот же день в Москве встретится со «Спартаком».
Матч
Голы
Берхамов 40 (1:0). Галиулин 48 (1:1). Марков 55 (1:2).
Состав
Арсенал: Габулов, Сунзу, Беляев, Хагуш, Ткачёв, Александров, Чаушич (Максимов, 67), Берхамов, Боурчану, Джорджевич (Сикоев, 72), Шевченко
Тосно: Юрченко, Чернов, Буйволов, Дугалич, Дудиев (Шахов, 87), Галиулин, Казаев (Мухаметшин, 80), Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе (Марков, 46)
Незабитые пенальти
Джорджевич (Арсенал), 68
Место и дата
06 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция