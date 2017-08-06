«Ак Барс» в овертайме одолел «Спартак» на Кубке губернатора Нижегородской области

читайте также

Зинэтула Билялетдинов: Свитов и в прошлом году 12 шайб нащелкал Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3) в матче на Кубок губернатора Нижегородской области.

Малахов – в «Спартаке»? Это круто! Красно-белые объявили о желании подписать… Малахова.

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» на Кубке губернатора Нижегородской области «Ак Барс» взял верх над «Салаватом Юлаевым» (4:3) в матче Кубка губернатора Нижегородской области.

Владимир Шадрин: Думаю, Епанчинцев будет мало спать Легендарный нападающий «Спартака» Владимир Шадрин поделился мнением о предстоящем сезоне, который красно-белые начнут под руководством нового главного тренера Вадима Епанчинцева.