«Ак Барс» в овертайме одолел «Спартак» на Кубке губернатора Нижегородской области
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Ак Барс» обыграл «Спартак» на Кубке губернатора Нижегородской области.
Основное время завершилось со счетом 1:1. У казанцев отличился Максим Лазарев, у москвичей - Вилле Лаюнен.
В овертайме победу команде из Татарстана принес Артем Лукоянов.
«Ак Барс» провел свой последний матч на турнире, занимая на данный момент первое место. «Спартак» в понедельник, заключительный день Кубка, сыграет с «Торпедо».
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