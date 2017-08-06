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«Ак Барс» в овертайме одолел «Спартак» на Кубке губернатора Нижегородской области

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ак Барс» обыграл «Спартак» на Кубке губернатора Нижегородской области.

Основное время завершилось со счетом 1:1. У казанцев отличился Максим Лазарев, у москвичей - Вилле Лаюнен.

В овертайме победу команде из Татарстана принес Артем Лукоянов.

«Ак Барс» провел свой последний матч на турнире, занимая на данный момент первое место. «Спартак» в понедельник, заключительный день Кубка, сыграет с «Торпедо».

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