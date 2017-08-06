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Александр Панов: «Зенит» не был тем клубом, который я должен любить до гроба (фото)

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, приехавший в Петербург поддержать «Спартак» в матче четвертого тура РФПЛ, сообщил, что спокойно гуляет по городу на Неве в красно-белых цветах.

«Хочу сказать, что я в приехал в Петербург, и люди относятся вполне адекватно. В Петербурге у меня нет ощущения, что мне нужно чего-то бояться. Понятно, что у них есть свое мнение по поводу того, что я болею за «Спартак», но мы живем в свободной стране. Не будем забывать, что я играл в «Динамо» и «Торпедо». «Зенит» не был тем клубом, который я должен любить до гроба. Когда я нахожусь среди фанатов «Спартака», я ощущаю гордость за клуб», - цитирует Панова «Спорт FM».

Игра начнется в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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