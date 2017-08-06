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«Арсенал» завоевал Суперкубок Англии, по пенальти обыграв «Челси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Арсенал обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии.

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Основное время завершилось со счетом 1:1. У «синих» отличился Виктор Мозес (47-я минута), у «канониров» - Сеад Колашинац (83-я).

Отметим, что на 80-й минуте был удален игрок «Челси» Педро Родригес.

В серии пенальти верх взял «Арсенал» - 4:1.

 «Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Матч

Арсенал - Челси - 1:1 (0:0)

Голы

Мозес 47 (0:1). Колашинац 83 (1:1).

Состав

Арсенал: Чех, Мертезакер (Колашинац, 32), Холдинг, Монреаль, Бельерин, Джака, Окслейд-Чемберлен, Эль-Ненни, Ляказетт (Жиру, 67), Уэлбек, Айвоби (Уолкотт, 67)

Челси: Куртуа, Луис, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Мозес, Канте, Виллиан, Фабрегас, Батшуайи (Мората, 74), Педро

Предупреждения:

Бельерин, 15 - Аспиликуэта, 12; Алонсо, 34; Виллиан, 37

Удаления:

нет - Педро, 80

Место и дата

06 августа 16:00, Уэмбли, Текстовая трансляция

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