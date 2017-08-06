«Арсенал» завоевал Суперкубок Англии, по пенальти обыграв «Челси»
«Арсенал обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии.
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Основное время завершилось со счетом 1:1. У «синих» отличился Виктор Мозес (47-я минута), у «канониров» - Сеад Колашинац (83-я).
Отметим, что на 80-й минуте был удален игрок «Челси» Педро Родригес.
В серии пенальти верх взял «Арсенал» - 4:1.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Мозес 47 (0:1). Колашинац 83 (1:1).
Состав
Арсенал: Чех, Мертезакер (Колашинац, 32), Холдинг, Монреаль, Бельерин, Джака, Окслейд-Чемберлен, Эль-Ненни, Ляказетт (Жиру, 67), Уэлбек, Айвоби (Уолкотт, 67)
Челси: Куртуа, Луис, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Мозес, Канте, Виллиан, Фабрегас, Батшуайи (Мората, 74), Педро
Предупреждения:
Бельерин, 15 - Аспиликуэта, 12; Алонсо, 34; Виллиан, 37
Удаления:
нет - Педро, 80
Место и дата
06 августа 16:00, Уэмбли, Текстовая трансляция