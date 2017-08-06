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Дмитрий Парфенов: Предыдущие три матча мы шли к этой победе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Тосно» (1:2) главный тренер гостей Дмитрий Парфенов отметил, что его команда правильно среагировала на разговор в перерыве.

- Нужно разделить игру на две части. В первой половине первого тайма немножко испугались, потом пришли в себя, выровняли игру, имели хорошие возможности. Соперник забил прекрасный гол, такие мячи - украшение чемпионата. Мы знали, что у них есть исполнители в этой зоне, чуть-чуть недосмотрели с подбором. В перерыве хорошо поговорили, объяснили, что и как делать. Радует, что ребята услышали и вышли на второй тайм активно, агрессивно, уверенно. Рады тому, выиграли, ребята молодцы сегодня. Для клуба это событие, все-таки первая победа в премьер-лиге. Предыдущие три матча мы шли к этой победе.

- Почему не попал в заявку знакомый тулякам Младен Кашчелан?

- Не буду ничего говорить о нем, давайте о тех, кто был на поле.

Матч

Арсенал - Тосно - 1:2 (1:0)

Голы

Берхамов 40 (1:0). Галиулин 48 (1:1). Марков 55 (1:2).

Состав

Арсенал: Габулов, Сунзу, Беляев, Хагуш, Ткачёв, Александров, Чаушич (Максимов, 67), Берхамов, Боурчану, Джорджевич (Сикоев, 72), Шевченко

Тосно: Юрченко, Чернов, Буйволов, Дугалич, Дудиев (Шахов, 87), Галиулин, Казаев (Мухаметшин, 80), Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе (Марков, 46)

Незабитые пенальти

Джорджевич (Арсенал), 68

Место и дата

06 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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