Дмитрий Парфенов: Предыдущие три матча мы шли к этой победе

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Тосно» (1:2) главный тренер гостей Дмитрий Парфенов отметил, что его команда правильно среагировала на разговор в перерыве.



- Нужно разделить игру на две части. В первой половине первого тайма немножко испугались, потом пришли в себя, выровняли игру, имели хорошие возможности. Соперник забил прекрасный гол, такие мячи - украшение чемпионата. Мы знали, что у них есть исполнители в этой зоне, чуть-чуть недосмотрели с подбором. В перерыве хорошо поговорили, объяснили, что и как делать. Радует, что ребята услышали и вышли на второй тайм активно, агрессивно, уверенно. Рады тому, выиграли, ребята молодцы сегодня. Для клуба это событие, все-таки первая победа в премьер-лиге. Предыдущие три матча мы шли к этой победе.



- Почему не попал в заявку знакомый тулякам Младен Кашчелан?



- Не буду ничего говорить о нем, давайте о тех, кто был на поле.