Миодраг Божович: Пенальти бил Джорджевич, потому что он забрал мяч
На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Тосно» (1:2) главный тренер хозяев Миодраг Божович отметил низкое качество игры своей команды.
- Сегодня мы не показали ту игру, которую нужно. Даже в первом тайме гол был плодом индивидуального мастерства, это не было командным действием. Во втором тайме пропустили сразу. Сегодня мы проиграли очень много единоборств, поэтому и не выиграли игру. Плюс удача в каких-то моментах развернулась к нам спиной, но это футбол. Болельщики, как всегда, были очень хороши, спасибо им за поддержку.
- Почему вторую игру подряд результативную ошибку допускает Александров?
- Не могу сказать по горячим следам, не очень хорошо видел ситуацию со скамейки.
- «Арсенал» вторую игру подряд ведет в счёте к перерыву и упускает победу, это связано с функциональной подготовкой?
- С «Рубином» функциональных проблем не было, а сегодня команда не двигалась легко и хорошо. В этом где-то моя вина.
- Почему не играет новичок Альварес?
- Он еще не готов физически, ему нужна одна-две недели, чтобы подготовиться.
- Почему пенальти исполнял Джорджевич?
- Он забрал мяч. Если бы я встал и скамейки и сказал: «Нет, пусть другой бьёт», и другой промахнулся бы, тогда все бы сказали, что это моя вина. Поэтому тот, кто забирает мяч, бьёт.
- Уже третий мяч «Арсенал» пропускает после стандартных положений...
- Работаем над стандартами, но сегодня соперник был выше, чем мы. У них достаточно высоких игроков, а у нас, кроме Сунзу, Беляева и Джорджевича, остальные невысокие.
- Несколько игроков «Арсенала» в этом сезоне получили травмы, в чем причина?
- Не думаю, что у нас больше травм, чем у других команд. Серьезные повреждения только у Григалавы и Расича, они механические.
Матч
Голы
Берхамов 40 (1:0). Галиулин 48 (1:1). Марков 55 (1:2).
Состав
Арсенал: Габулов, Сунзу, Беляев, Хагуш, Ткачёв, Александров, Чаушич (Максимов, 67), Берхамов, Боурчану, Джорджевич (Сикоев, 72), Шевченко
Тосно: Юрченко, Чернов, Буйволов, Дугалич, Дудиев (Шахов, 87), Галиулин, Казаев (Мухаметшин, 80), Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе (Марков, 46)
Незабитые пенальти
Джорджевич (Арсенал), 68
Место и дата
06 августа 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция