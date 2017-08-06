Миодраг Божович: Пенальти бил Джорджевич, потому что он забрал мяч

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Тосно» (1:2) главный тренер хозяев Миодраг Божович отметил низкое качество игры своей команды.



- Сегодня мы не показали ту игру, которую нужно. Даже в первом тайме гол был плодом индивидуального мастерства, это не было командным действием. Во втором тайме пропустили сразу. Сегодня мы проиграли очень много единоборств, поэтому и не выиграли игру. Плюс удача в каких-то моментах развернулась к нам спиной, но это футбол. Болельщики, как всегда, были очень хороши, спасибо им за поддержку.



- Почему вторую игру подряд результативную ошибку допускает Александров?



- Не могу сказать по горячим следам, не очень хорошо видел ситуацию со скамейки.



- «Арсенал» вторую игру подряд ведет в счёте к перерыву и упускает победу, это связано с функциональной подготовкой?



- С «Рубином» функциональных проблем не было, а сегодня команда не двигалась легко и хорошо. В этом где-то моя вина.



- Почему не играет новичок Альварес?



- Он еще не готов физически, ему нужна одна-две недели, чтобы подготовиться.



- Почему пенальти исполнял Джорджевич?



- Он забрал мяч. Если бы я встал и скамейки и сказал: «Нет, пусть другой бьёт», и другой промахнулся бы, тогда все бы сказали, что это моя вина. Поэтому тот, кто забирает мяч, бьёт.



- Уже третий мяч «Арсенал» пропускает после стандартных положений...



- Работаем над стандартами, но сегодня соперник был выше, чем мы. У них достаточно высоких игроков, а у нас, кроме Сунзу, Беляева и Джорджевича, остальные невысокие.



- Несколько игроков «Арсенала» в этом сезоне получили травмы, в чем причина?



- Не думаю, что у нас больше травм, чем у других команд. Серьезные повреждения только у Григалавы и Расича, они механические.