Александр Овечкин: Шансы на участие игроков НХЛ в ОИ-2018 есть
Источник: ТАССКомментарии
Нападающий сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что игроки НХЛ еще имеют шансы на то, чтобы принять участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
Напомним, в апреле НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.
«Про Олимпиаду уже все сказали. Будем надеяться, шансы всегда есть, посмотрим. С другими хоккеистами по этому поводу не контактировал», - цитирует Овечкина ТАСС.
Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически