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Александр Овечкин: Шансы на участие игроков НХЛ в ОИ-2018 есть

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что игроки НХЛ еще имеют шансы на то, чтобы принять участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Напомним, в апреле НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.

«Про Олимпиаду уже все сказали. Будем надеяться, шансы всегда есть, посмотрим. С другими хоккеистами по этому поводу не контактировал», - цитирует Овечкина ТАСС.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.




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