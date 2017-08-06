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Зинэтула Билялетдинов: Не могу сказать, что меня ничего не беспокоит

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги Кубка губернатора Нижегородской области.

– Игра для нас, с одной стороны, получилась интересной, физически нам было сложнее. Считаю, что мы преодолели это и выполнили главную цель.

Что можете сказать по итогам турнира? Есть вопросы, над которыми надо работать. Не могу сказать, что меня ничего не беспокоит. Есть вопросы с началом атаки, к защитникам и нападающим, последние должны острее играть.

 Можно ли сказать, что уже понятно, кто и с кем будет играть в обороне? Нет, не могу так сказать. Сейчас возникли вопросы, которые надо как-то решать , – передает слова Билялетдинова «БИЗНЕС Online». 

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