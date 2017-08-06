«Лилль» разгромил «Нант» в первом туре чемпионата Франции

Футболисты «Лилля» одержали крупную победу на «Нантом» в матче первого тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Лилле на поле стадиона «Пьер-Моруа» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Хуниор Алонсо, Анвар Эль-Гази и Николя де Превиль, реализовавший пенальти.

В следующем туре 13 августа «Лилль» сыграет на выезде со «Страсбуром». Днем ранее «Нант» примет на своем поле «Марсель».