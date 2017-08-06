«Лилль» разгромил «Нант» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты «Лилля» одержали крупную победу на «Нантом» в матче первого тура чемпионата Франции.
Встреча прошла в Лилле на поле стадиона «Пьер-Моруа» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Хуниор Алонсо, Анвар Эль-Гази и Николя де Превиль, реализовавший пенальти.
В следующем туре 13 августа «Лилль» сыграет на выезде со «Страсбуром». Днем ранее «Нант» примет на своем поле «Марсель».
Матч
Голы
J. Alonso 48 (1:0). де Превиль 67 (2:0 - пен.). Эль-Гази 70 (3:0).
Состав
Лилль: Меньян, Thiago Mendes (Тьяго, 85), Амаду, Эль-Гази, де Превиль (Понсе, 77), Бензья, Luiz Araújo
Нант: Дюпе, Джиджи (C. Awaziem, 75), Дюбуа, Карлос, Накулма, Качаниклич, Роньер, Туре (Жийе, 74), Илоки (Томассон, 62), Сала
Предупреждения:
Бензья, 61; Эль-Гази, 71 - Паллуа, 40; Накулма, 58; Жийе, 75
Судья:
Бенуа Милльо (Франция)
Место и дата
06 августа 16:00, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция