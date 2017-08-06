«Зенит» – «Спартак». Маммана и Дриусси выйдут в стартовом составе
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч четвертого тура чемпионата России против «Спартака».
Стартовый состав: Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Паредес, Ерохин, Шатов, Кузяев, Дриусси, Кокорин;
Запасные: Лодыгин, Кержаков, Терентьев, Нету, Карпов, Жирков, Нобоа, Жулиано, Полоз, Дзюба.
Напомним, матч пройдет 6 августа в Петербурге и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
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