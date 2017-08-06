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«Зенит» – «Спартак». Попов выйдет в старте, Зе Луиш и Пашалич – в запасе

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Тренерский штаб «Спартака» определился с составом на матч четвертого тура чемпионата России против «Зенита».

Стартовый состав: Ребров, Ещенко, Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков (к), Самедов, Попов, Промес, Луис Адриано.

Запасные: Максименко, Петкович, Тигиев, Щербаков, Кутепов, Ананидзе, Тимофеев, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Зе Луиш.

Напомним, матч пройдет 6 августа в Петербурге и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.  

Матч

Зенит - Спартак

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев, Шатов, Ерохин, Паредес, Кокорин, Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов, Фернандо, Промес, Попов, Глушаков, Адриано

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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