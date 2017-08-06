«Зенит» – «Спартак». Попов выйдет в старте, Зе Луиш и Пашалич – в запасе
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Тренерский штаб «Спартака» определился с составом на матч четвертого тура чемпионата России против «Зенита».
Стартовый состав: Ребров, Ещенко, Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков (к), Самедов, Попов, Промес, Луис Адриано.
Запасные: Максименко, Петкович, Тигиев, Щербаков, Кутепов, Ананидзе, Тимофеев, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Зе Луиш.
Напомним, матч пройдет 6 августа в Петербурге и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
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