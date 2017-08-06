«Зенит» – «Спартак». Попов выйдет в старте, Зе Луиш и Пашалич – в запасе

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Спартак» подпишет форварда «Гремио»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

ЦСКА примет сегодня «Рубин» в четвертом туре чемпионата России.

ЦСКА – «Рубин». Видео голов ЦСКА примет сегодня «Рубин» в четвертом туре чемпионата России.

Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч четвертого тура чемпионата России против «Спартака».

«Зенит» – «Спартак». Маммана и Дриусси выйдут в стартовом составе

«Зенит» – «Спартак». Маммана и Дриусси выйдут в стартовом составе Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч четвертого тура чемпионата России против «Спартака».

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на матч четвертого тура российской премьер-лиги.

«Краснодар» - «Урал». Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на матч четвертого тура российской премьер-лиги.