«Краснодар» - «Урал». Стартовые составы команд
Источник: РФПЛКомментарии
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на матч четвертого тура российской премьер-лиги.
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Жоаозиньо, Подберёзкин, Каборе, Классон.
Запасные: Адамов, Сафонов, Янбаев, Шишкин, Жиров, Налдо, Жигулёв, Перейра, Вандерсон, Ристич, Сулейманов.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Ильин, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Динга, Бавин, Евсеев, Чантурия, Глушков, Портнягин, Лунгу, Юсупов.
Напомним, что встреча начнется в 20:00 по московскому времени.
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