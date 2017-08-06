Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал Тула1 : 2Тосно
Футбол  ЦСКА1 : 2Рубин
Футбол  Зенит- : -Спартак
Футбол  Арсенал1 : 1 (4:1)Челси
Футбол  Болтон0 : 1Лидс Юнайтед
Футбол  Краснодар- : -Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Краснодар» - «Урал». Стартовые составы команд

Источник:  РФПЛКомментарии

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на матч четвертого тура российской премьер-лиги.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Жоаозиньо, Подберёзкин, Каборе, Классон.

Запасные: Адамов, Сафонов, Янбаев, Шишкин, Жиров, Налдо, Жигулёв, Перейра, Вандерсон, Ристич, Сулейманов.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Ильин, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Динга, Бавин, Евсеев, Чантурия, Глушков, Портнягин, Лунгу, Юсупов.

Напомним, что встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Гремио»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Гремио»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.ЦСКА – «Рубин». Видео головЦСКА примет сегодня «Рубин» в четвертом туре чемпионата России.«Зенит» – «Спартак». Попов выйдет в старте, Зе Луиш и Пашалич – в запасеТренерский штаб «Спартака» определился с составом на матч четвертого тура чемпионата России против «Зенита».«Зенит» – «Спартак». Маммана и Дриусси выйдут в стартовом составеТренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч четвертого тура чемпионата России против «Спартака».Миодраг Божович: Пенальти бил Джорджевич, потому что он забрал мячНа пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Тосно» (1:2) главный тренер хозяев Миодраг Божович отметил низкое качество игры своей команды.
Футбол
«Тосно» одержал волевую победу над «Арсеналом»
Футбол
«Амкар»: На Неймара нам бы пришлось копить 18 лет
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Матч пройдет при открытой крыше (фото)
Футбол
Антон Швец: В матче с «Уфой» потеряли концентрацию на несколько минут и нам забили голы
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости