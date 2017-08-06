Феоктистов назначен спортивным директором «Хэйлунцзяна»

Николай Феоктистов занял должность спортивного директора нового клуба ВХЛ «Хэйлунцзян».

В прошлом сезоне Феоктистов работал в клубе КХЛ «Куньлунь». В обязанности Феоктистова будет входить взаимодействие с «Куньлунем» и молодежной командой клуба.

Клуб из Хэйлунцзяна дебютирует в предстоящем сезоне Высшей хоккейной лиги вместе с другим китайским клубом «Куньлунь Ред Стар Цзилинь».