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Феоктистов назначен спортивным директором «Хэйлунцзяна»

Источник:  ТАССКомментарии

Николай Феоктистов занял должность спортивного директора нового клуба ВХЛ «Хэйлунцзян».

В прошлом сезоне Феоктистов работал в клубе КХЛ «Куньлунь». В обязанности Феоктистова будет входить взаимодействие с «Куньлунем» и молодежной командой клуба.

Клуб из Хэйлунцзяна дебютирует в предстоящем сезоне Высшей хоккейной лиги вместе с другим китайским клубом «Куньлунь Ред Стар Цзилинь».

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