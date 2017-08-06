Александр Кержаков: Буду ходить на все матчи «Зенита» (видео)

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков обратился к болельщикам на церемонии чествования.

- Только благодаря вам и своим партнерам я стал футболистам. Благодаря вашей поддержке: играл я или не играл, я чувствовал вашу поддержку. Я старался отплатить вам той же монетой. Кажется, у меня немного получилось.

В футбольной жизни важную роль для меня сыграли несколько человек. Один из них - этой мой отец. Других уже нет с нами: мой первый тренер в СДЮСШОР «Зенит» Владимир Ильич Петров, мой футбольный отец Владимир Александрович Казаченок, мой и наш футбольный дедушка Юрий Андреевич Морозов. Уверен, они смотрят на нас всех и радуются.

Я буду ходить на все матчи «Зенита». И если на них не будет такой же поддержки команды - я расстроюсь (улыбается), - приводит слова Кержаков корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».