Дубль Жонатаса принес «Рубину» победу над ЦСКА

Футболисты «Рубина» в гостях переиграли ЦСКА в матче четвертого тура чемпионата России со счетом 2:1.

Счет в матче уже на второй минуте встречи открыл бразильский нападающий казанской команды Жонатас, который добил мяч в ворота после ошибки голкипера ЦСКА Ильи Помазуна. Он же спустя восемь минут убежал от защитников армейцев и ударом в ближний угол удвоил преимущество «Рубина». Почти сразу защитник армейцев Георгий Щенников сократил отставание в счете. Отметим, что этот гол стал для футболиста первым в карьере за ЦСКА в РФПЛ.

ВИДЕО ГОЛОВ

После этой игры «Рубин» набрал шесть очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице премьер-лиги. ЦСКА, имея в активе также шесть очков, занимает восьмое место.

В следующем туре 9 августа ЦСКА в гостях встретится с «Тосно». В тот же день «Рубин» на своем поле примет «Локомотив».