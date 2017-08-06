Дубль Жонатаса принес «Рубину» победу над ЦСКА
Футболисты «Рубина» в гостях переиграли ЦСКА в матче четвертого тура чемпионата России со счетом 2:1.
Счет в матче уже на второй минуте встречи открыл бразильский нападающий казанской команды Жонатас, который добил мяч в ворота после ошибки голкипера ЦСКА Ильи Помазуна. Он же спустя восемь минут убежал от защитников армейцев и ударом в ближний угол удвоил преимущество «Рубина». Почти сразу защитник армейцев Георгий Щенников сократил отставание в счете. Отметим, что этот гол стал для футболиста первым в карьере за ЦСКА в РФПЛ.
После этой игры «Рубин» набрал шесть очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице премьер-лиги. ЦСКА, имея в активе также шесть очков, занимает восьмое место.
В следующем туре 9 августа ЦСКА в гостях встретится с «Тосно». В тот же день «Рубин» на своем поле примет «Локомотив».
Матч
Голы
Жонатас 2 (0:1). Жонатас 10 (0:2). Щенников 13 (1:2).
Состав
ЦСКА: Помазун, Березуцкий В., Игнашевич (Натхо, 66), Фернандес, Щенников, Березуцкий А., Дзагоев, Вернблум, Головин, Чалов (Оланаре, 53), Витиньо
Рубин: Рыжиков, Кудряшов, Бауэр, Гранат, Набиуллин, Мвила (Сонг, 81), Оздоев, Камболов, Цакташ (Жемалетдинов, 62), Жонатас, Азмун (Карадениз, 70)
Предупреждения:
Вернблум, 26; Витиньо, 31 - Гранат, 23; Мвила, 56; Рыжиков, 90
Место и дата
06 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция