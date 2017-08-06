«Зенит» – «Спартак». В Петербурге пошел дождь с градом, игроки ушли с разминки (видео)
Перед матчем между «Зенитом» и «Спартаком» пошел сильный дождь с градом.
Игроки, находившиеся на поле, покинули разминку.
Отметим, ранее крышу стадиона «Санкт-Петербург» открыли для матча.
Напомним, встреча пройдет 6 августа в Петербурге и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция