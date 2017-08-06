«Зенит» – «Спартак». В Петербурге пошел дождь с градом, игроки ушли с разминки (видео)

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Спартак» подпишет форварда «Гремио»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу над «Спартаком» (5:1) в матче четвертого тура чемпионата России.

Владислав Радимов: «Спартак» продолжает праздновать чемпионство Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу над «Спартаком» (5:1) в матче четвертого тура чемпионата России.

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата России.

Игорь Шалимов: Идеальной игры не будет никогда

Игорь Шалимов: Идеальной игры не будет никогда Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата России.