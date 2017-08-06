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СКА обыграл «Магнитку» на турнире в Сочи

Источник:  ХК СКАКомментарии

СКА в матче турнира Sochi Hockey Open обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:2.

В составе армейцев шайбы забросили Сергей Широков, Александр Хохлачев, Роман Рукавишников и Александр Барабанов. Магнитогорцы ответили точными бросками Сергея Мозякина и Томаша Филиппи.

По итогам встреч СКА вышел в финал турнира, который пройдет 9 августа. Петербуржцы сыграют с победителем группы, в которой играют «Сочи», олимпийская сборная России и сборная Канады.

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