Морозов установил рекорд Кубка мира в плавании на 100 метров вольным стилем
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На стартовавшем в Берлине втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде россиянин Владимир Морозов победил на дистанции 100 метров вольным стилем с рекордом Кубка мира.
Российский спортсмен показал на дистанции результат 45,23 секунды. Второе место завоевал южноафриканец Чад Ле Кло (45,78), третье - поляк Каспер Майчрзак (46,19).
Кубок мира
Второй этап
Берлин (Германия)
Мужчины
Вольный стиль. 100 м
1. Владимир Морозов (Россия) – 45,23
2. Чад Ле Кло (ЮАР) – 45,78
3. Каспер Майчрзак (Польша) – 46,19.
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