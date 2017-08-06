Морозов установил рекорд Кубка мира в плавании на 100 метров вольным стилем

На стартовавшем в Берлине втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде россиянин Владимир Морозов победил на дистанции 100 метров вольным стилем с рекордом Кубка мира.

Российский спортсмен показал на дистанции результат 45,23 секунды. Второе место завоевал южноафриканец Чад Ле Кло (45,78), третье - поляк Каспер Майчрзак (46,19).

Кубок мира

Второй этап

Берлин (Германия)

Мужчины

Вольный стиль. 100 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 45,23

2. Чад Ле Кло (ЮАР) – 45,78

3. Каспер Майчрзак (Польша) – 46,19.