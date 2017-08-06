Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал Тула1 : 2Тосно
Футбол  ЦСКА1 : 2Рубин
Футбол  Зенит1 : 0Спартак
Футбол  Арсенал1 : 1 (4:1)Челси
Футбол  Болтон2 : 3Лидс Юнайтед
Футбол  Краснодар0 : 1Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Морозов установил рекорд Кубка мира в плавании на 100 метров вольным стилем

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На стартовавшем в Берлине втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде  россиянин Владимир Морозов победил на дистанции 100 метров вольным стилем с рекордом Кубка мира.

Российский спортсмен показал на дистанции результат 45,23 секунды. Второе место завоевал южноафриканец Чад Ле Кло (45,78), третье - поляк Каспер Майчрзак (46,19).

Кубок мира
Второй этап
Берлин (Германия)
Мужчины
Вольный стиль. 100 м

1. Владимир Морозов (Россия) – 45,23
2. Чад Ле Кло (ЮАР) – 45,78
3. Каспер Майчрзак (Польша) – 46,19.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Морозов: Ле Кло хочет выиграть Кубок мира? Я тоже хочу!Владимир Морозов: Ле Кло хочет выиграть Кубок мира? Я тоже хочу!Через три дня после окончания чемпионата мира в Будапеште звезды плавания приехали на «гастроли» в Москву — на первый этап Кубка мира.Юлия Ефимова снялась с этапа Кубка мира по плаванию в МосквеПятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова снялась с соревнований московского этапа Кубка мира по плаванию, сообщает RT на русском со ссылкой на страницу в «фейсбуке» спортсменки.«Я тяжело дышал, был звон в ушах…» Как Россия вырвала бронзу в мужской эстафете«Я тяжело дышал, был звон в ушах…» Как Россия вырвала бронзу в мужской эстафетеЭффектная концовка чемпионата мира – мужская сборная России берет бронзу в комбинированной эстафете.Американцы победили в комбинированной эстафете 4X100 метров на ЧМ, Россия – третьяНа чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) состоялись соревнования по плаванию. В комбинированной эстафете 4X100 метров у мужчин победу одержала сборная США.«Это проклятье какое-то! Да что со мной не так?!» Владимир Морозов попал в тупик«Это проклятье какое-то! Да что со мной не так?!» Владимир Морозов попал в тупикВладимир Морозов снова стал только четвертым на дистанции 50 м кролем. До бронзы ему не хватило 0,03 секунды.
Футбол
Дубль Жонатаса принес «Рубину» победу над ЦСКА
Футбол
Александр Кержаков: Буду ходить на все матчи «Зенита» (видео)
Футбол
Сергей Фурсенко: Кержаков остается в системе «Зенита»
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Попов выйдет в старте, Зе Луиш и Пашалич – в запасе
все новости
Владимир Морозов
Владимир Морозоввсе новости
Кубок мира по плаванию
Кубок мира по плаванию