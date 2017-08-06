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«Янг Бойз» разгромил «Лозанну» в 3-м туре чемпионата Швейцарии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Янг Бойз» на своем поле крупно переиграл «Лозанну» в третьем туре чемпионата Швейцарии.

Встреча прошла в Берне на поле «Стад де Суисс Ванкдорф» и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Янг Бойз». В составе победителей голы забили Гийом Оаро, реализовавший 11-метровый удар, и Леонардо Бертоне, оформивший в этом матче дубль.

После этого матча «Янг Бойз» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу швейцарской Суперлиги. «Лозанна», имея в активе одно очко, занимает восьмое место.

Напомним, что 15 августа в Берне ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 23 августа в Москве.

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