Первый гол Георгия Щенникова

Десятый сезон играет в обороне ЦСКА Георгий Щенников, но гол в чемпионатах он забил впервые.

Защитник армейцев забил свой первый мяч в премьер-лиге в ворота «Рубина». И случилось это в 177-м матче Георгия за ЦСКА в российских первенствах. Это второй результат в чемпионатах России. Дольше всех ждал первого гола Дмитрий Ятченко. В ноябре прошлого года, выступая за «Крылья Советов», он забил первый гол в 205-м матче.