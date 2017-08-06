Первый гол Георгия Щенникова
Десятый сезон играет в обороне ЦСКА Георгий Щенников, но гол в чемпионатах он забил впервые.
Защитник армейцев забил свой первый мяч в премьер-лиге в ворота «Рубина». И случилось это в 177-м матче Георгия за ЦСКА в российских первенствах. Это второй результат в чемпионатах России. Дольше всех ждал первого гола Дмитрий Ятченко. В ноябре прошлого года, выступая за «Крылья Советов», он забил первый гол в 205-м матче.
Матч
Голы
Жонатас 2 (0:1). Жонатас 10 (0:2). Щенников 13 (1:2).
Состав
ЦСКА: Помазун, Березуцкий В., Игнашевич (Натхо, 66), Фернандес, Щенников, Березуцкий А., Дзагоев, Вернблум, Головин, Чалов (Оланаре, 53), Витиньо
Рубин: Рыжиков, Кудряшов, Бауэр, Гранат, Набиуллин, Мвила (Сонг, 81), Оздоев, Камболов, Цакташ (Жемалетдинов, 62), Жонатас, Азмун (Карадениз, 70)
Предупреждения:
Вернблум, 26; Витиньо, 31 - Гранат, 23; Мвила, 56; Рыжиков, 90
Место и дата
06 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция