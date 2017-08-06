Футболистки сборной Голландии обыграли Данию в финале домашнего ЧЕ
В финале чемпионата Европы по футболу среди женщин сборная Голландии
на стадионе в Энсхеде обыграла команду Дании со счетом 4:2.
В составе победителей дубль оформила Вивианн Мидема и по
разу голами отметились Шерида Спице и Лике Мартенс, а у датчан мячи забили Надя
Надим и Пернилле Хардер.
По пути к финалу голландки на групповой стадии переиграли
команды Норвегии (1:0), Дании (1:0) и Бельгии (2:1) и с первого места вышли в
четвертьфинал, где обыграли Швецию (2:0), а затем в полуфинале разгромили
англичанок (3:0).
Таким образом, сборная Голландия стала четвертым чемпионом
Европы после Германии, Норвегии и Швеции.
Стоит отметить, что Голландия стала второй сборной, одержавшей победу на домашнем чемпионате Европы, ранее в 2001 году это сделали немки.
Напомним, сборная России прекратила свое выступление на стадии группового этапа, заняв третье место с тремя очками в квартете В.