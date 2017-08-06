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Футболистки сборной Голландии обыграли Данию в финале домашнего ЧЕ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболистки сборной Голландии обыграли Данию в финале домашнего ЧЕ
Фото: Gettyimages.ru

В финале чемпионата Европы по футболу среди женщин сборная Голландии на стадионе в Энсхеде обыграла команду Дании со счетом 4:2.

В составе победителей дубль оформила Вивианн Мидема и по разу голами отметились Шерида Спице и Лике Мартенс, а у датчан мячи забили Надя Надим и Пернилле Хардер.

По пути к финалу голландки на групповой стадии переиграли команды Норвегии (1:0), Дании (1:0) и Бельгии (2:1) и с первого места вышли в четвертьфинал, где обыграли Швецию (2:0), а затем в полуфинале разгромили англичанок (3:0).

Таким образом, сборная Голландия стала четвертым чемпионом Европы после Германии, Норвегии и Швеции.

Стоит отметить, что Голландия стала второй сборной, одержавшей победу на домашнем чемпионате Европы, ранее в 2001 году это сделали немки.

Напомним, сборная России прекратила свое выступление на стадии группового этапа, заняв третье место с тремя очками в квартете В.  

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