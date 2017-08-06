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Team Just Alpha вышла в плей-офф летнего сплита Континентальной лиги

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Коллектив Team Just Alpha выиграл тай-брейки и вышел в плей-офф летнего сплита Континентальной лиги.

Результаты тай-бреков:

Natus Vincere 0-1 ROX
Vaevictis eSports 0-1 Vega Squadron
Vega Squadron 0-1 Team Just Alpha
Team Just Alpha 1-0 Vaevictis eSports

ROX выиграла право выбрать соперника из Лиги Претендентов в Турнире Продвижения. 

Напомним, что ранее в плей-офф прошли Gambit, Virtus.pro и M19.

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