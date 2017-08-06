Team Just Alpha вышла в плей-офф летнего сплита Континентальной лиги

Gambit Esports примет участие в IEM Oakland 2017 Коллектив Gambit Esports получил приглашение на турнир IEM Oakland 2017.

Алексей «Solo» Березин: В Доте надо вводить более жесткую систему наказаний Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью GameGuru.ru рассказал, что бы изменил в матчмейкинге Dota 2, а также поведал о самом приятном моменте в карьере игрока.