Курбан Бердыев: Эта победа над ЦСКА важна для нашего становления
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче четвертого тура РФПЛ (2:1).
– Самое главное – победа, важная для нашего становления. Ребята играли «через не могу» в сложных ситуациях, благодарен им за это. Мы предполагали, что ЦСКА будет атаковать большими силами. Навал с их стороны в конце матча тоже был предсказуем. Мы же могли решить исход в встречи и раньше. Предполагали активное начало. Но при счете 2:0 опустились к своим воротам, отдали инициативу ЦСКА. Есть, над чем работать. Сейчас самое важное – победа.
Когда ждать Сигурдссона? У него небольшая травма, но, к счастью, небольшая, – передает слова Бердыева «БИЗНЕС Online».
Добавим, что после этой игры «Рубин» набрал шесть очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице премьер-лиги. В следующем туре 9 августа «Рубин» на своем поле примет «Локомотив».
Матч
Голы
Жонатас 2 (0:1). Жонатас 10 (0:2). Щенников 13 (1:2).
Состав
ЦСКА: Помазун, Березуцкий В., Игнашевич (Натхо, 66), Фернандес, Щенников, Березуцкий А., Дзагоев, Вернблум, Головин, Чалов (Оланаре, 53), Витиньо
Рубин: Рыжиков, Кудряшов, Бауэр, Гранат, Набиуллин, Мвила (Сонг, 81), Оздоев, Камболов, Цакташ (Жемалетдинов, 62), Жонатас, Азмун (Карадениз, 70)
Предупреждения:
Вернблум, 26; Витиньо, 31 - Гранат, 23; Мвила, 56; Рыжиков, 90
Место и дата
06 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция