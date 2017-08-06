Курбан Бердыев: Эта победа над ЦСКА важна для нашего становления

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче четвертого тура РФПЛ (2:1).

– Самое главное – победа, важная для нашего становления. Ребята играли «через не могу» в сложных ситуациях, благодарен им за это. Мы предполагали, что ЦСКА будет атаковать большими силами. Навал с их стороны в конце матча тоже был предсказуем. Мы же могли решить исход в встречи и раньше. Предполагали активное начало. Но при счете 2:0 опустились к своим воротам, отдали инициативу ЦСКА. Есть, над чем работать. Сейчас самое важное – победа.

Когда ждать Сигурдссона? У него небольшая травма, но, к счастью, небольшая, – передает слова Бердыева «БИЗНЕС Online».

Добавим, что после этой игры «Рубин» набрал шесть очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице премьер-лиги. В следующем туре 9 августа «Рубин» на своем поле примет «Локомотив».