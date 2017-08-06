Магомед Оздоев: Не рассчитывали на ошибки Помазуна
Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев рассказал, что думает о победе над ЦСКА (2:1).
- С ЦСКА всем командам приходится обороняться. Но мы понимали, что нужно сделать. Выполнили все, что просил тренер.
- Игра «Рубина» как-то изменилась, учитывая два быстрых гола?
- Нет, нужно было прессинговать, бороться и биться за каждый мяч.
- За ЦСКА сыграл молодой вратарь, который ранее не провел ни одного официального матча за первую команду. Рассчитывали на его ошибки?
- Не сказал бы, что мы ориентировались на это. Мы знали, что не будет Акинфеева. Но не рассчитывали, что молодой вратарь будет ошибаться.
Матч
Голы
Жонатас 2 (0:1). Жонатас 10 (0:2). Щенников 13 (1:2).
Состав
ЦСКА: Помазун, Березуцкий В., Игнашевич (Натхо, 66), Фернандес, Щенников, Березуцкий А., Дзагоев, Вернблум, Головин, Чалов (Оланаре, 53), Витиньо
Рубин: Рыжиков, Кудряшов, Бауэр, Гранат, Набиуллин, Мвила (Сонг, 81), Оздоев, Камболов, Цакташ (Жемалетдинов, 62), Жонатас, Азмун (Карадениз, 70)
Предупреждения:
Вернблум, 26; Витиньо, 31 - Гранат, 23; Мвила, 56; Рыжиков, 90
Место и дата
06 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция