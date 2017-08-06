Магомед Оздоев: Не рассчитывали на ошибки Помазуна

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев рассказал, что думает о победе над ЦСКА (2:1).

- С ЦСКА всем командам приходится обороняться. Но мы понимали, что нужно сделать. Выполнили все, что просил тренер.

- Игра «Рубина» как-то изменилась, учитывая два быстрых гола?

- Нет, нужно было прессинговать, бороться и биться за каждый мяч.

- За ЦСКА сыграл молодой вратарь, который ранее не провел ни одного официального матча за первую команду. Рассчитывали на его ошибки?

- Не сказал бы, что мы ориентировались на это. Мы знали, что не будет Акинфеева. Но не рассчитывали, что молодой вратарь будет ошибаться.