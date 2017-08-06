Виктор Гончаренко: Акинфеев, возможно, уже сыграет со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о причинах поражения от «Рубина» в матче четвертого тура чемпионата России (1:2).

– Очень плохое начало. Так играть непозволительно. Первый стандарт – и гол. «Рубин» всегда хорошо обороняется, а тут еще и в счете повел. В остальное время мы много атаковали, могли забить больше одного мяча, но не произошло. Если исключить стартовые 11 минут, то было достаточно неплохо.

Когда ожидать возвращение Игоря Акинфеева? За состоянием Игоря будем следить перед каждой игрой. Возможно, уже сыграет со «Спартаком», – цитирует Гончаренко «БИЗНЕС Online».

После этой игры ЦСКА, имея в активе шесть очков, занимает восьмое место. В следующем туре 9 августа ЦСКА в гостях встретится с «Тосно».