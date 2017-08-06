Витиньо: Подписали себе смертный приговор уже в начале матча

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал, что думает о поражении от «Рубина» (1:2).

- Витиньо, что скажете о поражении? Несправедливо?

- Вот это слово очень подходит к тому, что происходило в самом начале матча. Играя дома, пропустить два гола за десять минут, значит подписать себе смертный приговор. Но мы продолжили играть, смогли забить один гол. Затем пришлось открываться, чтобы сравнять счет, много атаковать. А соперник стал играть на контратаках. Очень жаль, что так и не смогли добиться ничьей, - сказал Витиньо в беседе с корреспондентом «Советского спорта».