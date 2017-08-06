Мийо Цакташ: С приходом Бердыева изменения в «Рубине» только положительные

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ прокомментировал выездную победу над ЦСКА (2:1) в 4-м туре РФПЛ.

- ЦСКА много владел мячом, но мы здорово действовали на контратаках, реализовали свои два момента. И довольны тем, что выиграли сегодня. ЦСКА - хорошая команда, но мы сегодня верили в себя и показали характер, - сказал Цакташ. - Бердыев - хороший тренер, с приходом которого многое в команде изменилось. Пришло много новичков, и в первых матчах играть было сложно. Но сейчас уже получилось дважды одержать две победы, и вообще изменения с приходом Бердыева пока только положительные.