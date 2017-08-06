Мийо Цакташ: С приходом Бердыева изменения в «Рубине» только положительные
Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ прокомментировал выездную победу над ЦСКА (2:1) в 4-м туре РФПЛ.
- ЦСКА много владел мячом, но мы здорово действовали на контратаках, реализовали свои два момента. И довольны тем, что выиграли сегодня. ЦСКА - хорошая команда, но мы сегодня верили в себя и показали характер, - сказал Цакташ. - Бердыев - хороший тренер, с приходом которого многое в команде изменилось. Пришло много новичков, и в первых матчах играть было сложно. Но сейчас уже получилось дважды одержать две победы, и вообще изменения с приходом Бердыева пока только положительные.
Матч
Голы
Жонатас 2 (0:1). Жонатас 10 (0:2). Щенников 13 (1:2).
Состав
ЦСКА: Помазун, Березуцкий В., Игнашевич (Натхо, 66), Фернандес, Щенников, Березуцкий А., Дзагоев, Вернблум, Головин, Чалов (Оланаре, 53), Витиньо
Рубин: Рыжиков, Кудряшов, Бауэр, Гранат, Набиуллин, Мвила (Сонг, 81), Оздоев, Камболов, Цакташ (Жемалетдинов, 62), Жонатас, Азмун (Карадениз, 70)
Предупреждения:
Вернблум, 26; Витиньо, 31 - Гранат, 23; Мвила, 56; Рыжиков, 90
Место и дата
06 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция