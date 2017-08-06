«Зенит» – «Спартак». Фанаты хозяев устроили перфоманс (фото)
Фанаты «Зенита» вывесили баннер во время первого тайма матча против «Спартака».
- Все началось со старой карты
Увы, не сосчитали мы костей
А остров наш, что был курортом
Объектом стал для дьявольских страстей, - говорится на баннере.
Напомним, встреча началась в 20:00, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция