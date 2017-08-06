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«Зенит» – «Спартак». Луис Адриано потушил файер в штрафной «Зенита» (видео)

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Спартака» Луис Адриано потушил файер в штрафной «Зенита».

После гола Александра Кокорина на 36-й минуте фан-сектор «Зенита» зажег файеры. Один из файеров попал во вратарскую голкипера «Зенита» Андрея Лунева и продолжал гореть. Игроки «Спартака» уже хотели разыграть мяч, однако файер не гас. Нападающий «Спартака» Луис Адриано подбежал к воротам, взял бутылку с водой, принадлежащую Луневу, и полил файер. Затем игра возобновилась.

Напомним, матч начался в 20:00, на момент эпизода счет был 1:0 в пользу петербуржцев. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.

Матч

Зенит - Спартак - 5:1 (2:0)

Голы

Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано

Предупреждения:

Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89

Удаления:

Смольников, 90 - Адриано, 90

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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