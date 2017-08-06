«Зенит» – «Спартак». Луис Адриано потушил файер в штрафной «Зенита» (видео)

Нападающий «Спартака» Луис Адриано потушил файер в штрафной «Зенита».

После гола Александра Кокорина на 36-й минуте фан-сектор «Зенита» зажег файеры. Один из файеров попал во вратарскую голкипера «Зенита» Андрея Лунева и продолжал гореть. Игроки «Спартака» уже хотели разыграть мяч, однако файер не гас. Нападающий «Спартака» Луис Адриано подбежал к воротам, взял бутылку с водой, принадлежащую Луневу, и полил файер. Затем игра возобновилась.

Напомним, матч начался в 20:00, на момент эпизода счет был 1:0 в пользу петербуржцев. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.