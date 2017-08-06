Арсен Венгер: Это мечта – делать болельщиков счастливыми
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился
впечатлениями от победы над «Челси» (1:1, 4:1 – по пенальти) в матче за
Суперкубок Англии.
«Не знаю повлияло ли удаление на результат, но на тот момент
матча мы доминировали. У нас были сложности в начале второго тайма, но затем
все пошло хорошо, и мы играли очень опасно.
Это мечта – делать болельщиков счастливыми. Хотелось бы, чтобы они стояли горой за команду, как в хорошие периоды, так и в плохие. Мы хотим быть единым целым на протяжении всего сезона», - приводит слова Венгера BBC.
Матч
Голы
Мозес 47 (0:1). Колашинац 83 (1:1).
Состав
Арсенал: Чех, Мертезакер (Колашинац, 32), Холдинг, Монреаль, Бельерин, Джака, Окслейд-Чемберлен, Эль-Ненни, Ляказетт (Жиру, 67), Уэлбек, Айвоби (Уолкотт, 67)
Челси: Куртуа, Луис, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Мозес, Канте, Виллиан, Фабрегас, Батшуайи (Мората, 74), Педро
Предупреждения:
Бельерин, 15 - Аспиликуэта, 12; Алонсо, 34; Виллиан, 37
Удаления:
нет - Педро, 80
Место и дата
06 августа 16:00, Уэмбли, Текстовая трансляция