Арсен Венгер: Это мечта – делать болельщиков счастливыми

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от победы над «Челси» (1:1, 4:1 – по пенальти) в матче за Суперкубок Англии.

«Не знаю повлияло ли удаление на результат, но на тот момент матча мы доминировали. У нас были сложности в начале второго тайма, но затем все пошло хорошо, и мы играли очень опасно.

Это мечта – делать болельщиков счастливыми. Хотелось бы, чтобы они стояли горой за команду, как в хорошие периоды, так и в плохие. Мы хотим быть единым целым на протяжении всего сезона», - приводит слова Венгера BBC.