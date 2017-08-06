Геннадий Величкин: У Зарипова точно был не допинг, это просто ничто. Мы поборемся

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин уверен, что добиться отмены или сокращения дисквалификации экс-нападающего клуба Даниса Зарипова реально.

Напомним, КХЛ 25 июля объявила, что вернувшийся в «Ак Барс» Зарипов, в прошлом сезоне выступавший за «Магнитку», отстранен дисциплинарным комитетом IIHF до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ сезона-2016/17.

2 августа КХЛ и «Металлург» выработали единую позицию по вопросу дальнейших действий Зарипова и клуба по обжалованию решения дисциплинарного комитета IIHF в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Шансы определенно есть. Потому что это точно был не допинг, это просто ничто. Именно поэтому Зарипов до сих пор в шоке, в трансе. Мы поборемся, и у нас есть все шансы добиться, если не отмены дисквалификации, то сокращения ее срока до минимума», - сказал Величкин.