Антонио Конте: Не видел ситуации с удалением
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал
поражение от «Арсенала» (1:1, 1:4 – по пенальти) в матче за Суперкубок Англии.
«Не видел ситуации с удалением, поэтому сложно как-то
прокомментировал это решение арбитра. Но это уже вторая игра с «Арсеналом»,
которую мы заканчиваем в меньшинстве.
Мы работаем, стараемся изо всех сил. Мы провели жесткую предсезонную подготовку. Теперь важно сосредоточиться на следующей игре», - приводит слова Конте BBC.
Матч
Голы
Мозес 47 (0:1). Колашинац 83 (1:1).
Состав
Арсенал: Чех, Мертезакер (Колашинац, 32), Холдинг, Монреаль, Бельерин, Джака, Окслейд-Чемберлен, Эль-Ненни, Ляказетт (Жиру, 67), Уэлбек, Айвоби (Уолкотт, 67)
Челси: Куртуа, Луис, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Мозес, Канте, Виллиан, Фабрегас, Батшуайи (Мората, 74), Педро
Предупреждения:
Бельерин, 15 - Аспиликуэта, 12; Алонсо, 34; Виллиан, 37
Удаления:
нет - Педро, 80
Место и дата
06 августа 16:00, Уэмбли, Текстовая трансляция