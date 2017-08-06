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Антонио Конте: Не видел ситуации с удалением

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:1, 1:4 – по пенальти) в матче за Суперкубок Англии.

«Не видел ситуации с удалением, поэтому сложно как-то прокомментировал это решение арбитра. Но это уже вторая игра с «Арсеналом», которую мы заканчиваем в меньшинстве.

Мы работаем, стараемся изо всех сил. Мы провели жесткую предсезонную подготовку. Теперь важно сосредоточиться на следующей игре», - приводит слова Конте BBC.

Матч

Арсенал - Челси - 1:1 (0:0)

Голы

Мозес 47 (0:1). Колашинац 83 (1:1).

Состав

Арсенал: Чех, Мертезакер (Колашинац, 32), Холдинг, Монреаль, Бельерин, Джака, Окслейд-Чемберлен, Эль-Ненни, Ляказетт (Жиру, 67), Уэлбек, Айвоби (Уолкотт, 67)

Челси: Куртуа, Луис, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Мозес, Канте, Виллиан, Фабрегас, Батшуайи (Мората, 74), Педро

Предупреждения:

Бельерин, 15 - Аспиликуэта, 12; Алонсо, 34; Виллиан, 37

Удаления:

нет - Педро, 80

Место и дата

06 августа 16:00, Уэмбли, Текстовая трансляция

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