Антонио Конте: Не видел ситуации с удалением

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:1, 1:4 – по пенальти) в матче за Суперкубок Англии.

«Не видел ситуации с удалением, поэтому сложно как-то прокомментировал это решение арбитра. Но это уже вторая игра с «Арсеналом», которую мы заканчиваем в меньшинстве.

Мы работаем, стараемся изо всех сил. Мы провели жесткую предсезонную подготовку. Теперь важно сосредоточиться на следующей игре», - приводит слова Конте BBC.